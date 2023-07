Replay "The Voice Kids" : Lilou chante "Kid" de Eddy de Pretto - Vidéo

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Lilou. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lilou a découvert le chant pendant le confinement. Se retrouver sur la scène de The Voice Kids est une expérience incroyable pour elle.

Passionnée de danse, elle a été pendant 4 ans au conservatoire de danse classique. Lilou pratique aussi le piano, la guitare et le ukulélé. Victime de moqueries à l’école à cause de sa timidité, elle s’est réfugiée dans la danse et la musique. Une fois sur scène, sa timidité n’existe plus.

Ce soir, Lilou vient prendre sa revanche sur la scène de The Voice Kids avec un titre de Eddy de Pretto version Barbara Pravi « Kid ».

Elle espère convaincre les coachs pour son audition à l’aveugle.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 11 juillet 2023.