Replay "The Voice Kids" : Jade chante "All By Myself" de Céline Dion - Vidéo

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Jade. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Jade chante depuis qu’elle a deux ans. Elle vient du Canada et a parcouru 5270 Km pour venir participer à The Voice Kids.

A 14 ans, Jade a déjà fait plus d’une centaine de spectacles et de concours de chant dans son pays. C’est une artiste complète puisqu’elle joue : du piano, de la guitare, du saxophone, de la trompette, du cor français ou encore du « drum ».

Elle avait auditionné à The Voice Kids Québec quand elle avait 7 ans, mais n’avait pas été retenue.

Aujourd’hui, Jade vient tenter sa chance en participant à The Voice Kids France avec un titre de la diva québécoise « All by Myself » de Céline Dion.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 18 juillet 2023.