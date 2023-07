Replay "The Voice Kids" : Mahé chante "I’m Not the Only One" de Sam Smith - Vidéo

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Mahé. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

À 15 ans, Mahé s’est toujours senti différent. Depuis son plus jeune âge il pratique le patinage artistique à haut niveau.

À 9 ans, il découvre la chanson grâce aux Kids United et se met à chanter. C’est une révélation et il s’investit à fond pour sa passion.

Il se présente aux auditions à l’aveugle de The Voice Kids avec sa meilleure amie Bella. Ils se sont rencontrés dans leur école de chant. Ils espèrent aller le plus loin possible ensemble dans l’aventure.

Aujourd’hui, Mahé monte sur la scène de The Voice Kids pour prouver à tout le monde que la différence peut-être une force. Sa chanson : « I’m not the only one » de Sam Smith !

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 18 juillet 2023.