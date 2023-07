Replay "The Voice Kids" : Maëlys M. chante "Another Love" de Tom Odell - Vidéo

À son tour, Maëlys M. monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Maëlys connaît bien le plateau de The Voice puisque son frère Florent a participé à la saison 7 de The Voice en 2018. Maëlys faisait partie de la familly room à l’époque. En voyant son frère, elle a eu envie de tenter sa chance à son tour mais, elle a beaucoup travaillé avant de se présenter à The Voice Kids.

Maëlys n’a jamais pris de cours de chant. Elle a chanté pour la première fois à 3 ans mais c’est son frère qui lui a tout appris. C’est d’ailleurs Florent qui l’a inscrite à The Voice Kids.

Et c’est aussi lui qui l’accompagne au piano pour son audition à l’aveugle ce soir avec le titre « Another love » de Tom Odell.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 18 juillet 2023.