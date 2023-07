Replay "The Voice Kids" : Mathéo chante "Bande organisée" - Vidéo

C'est à présent au tour de Mathéo de monter sur la scène de "The Voice Kids" dans cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mathéo habite à Oraison dans les Bouches du Rhône. Il est âgé de 13 ans et a de l’énergie à revendre. Il souhaite la partager sur scène avec le plus grand nombre. Originaire du sud, il compte bien représenter Marseille.

Mathéo a une passion : le rap. Son rêve : marcher sur les traces des grands rappeurs Marseillais et montrer tout son potentiel.

Mathéo n’a jamais pris de cours de chant. Il commence à écrire ses propres textes. Le meilleur moment pour lui, c’est quand il rappe. Il se sent libre et donne toute son énergie. Il aimerait se faire connaître et un jour peut- être devenir le nouveau Jul, son rappeur préféré.

Pour l’instant, c’est avec l’un des ses titres qu’il va tenter de séduire les coachs : « Bande organisée » de Sch/Jul/Naps/Soso Maness.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 18 juillet 2023.