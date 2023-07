Replay "The Voice Kids" : Bella chante "Ton nom" d'Amel Bent - Vidéo

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Bella. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

À 11 ans, Bella est passionnée de danse et de chant et rêve de devenir une grande star.

Il y a quelques années, elle n’aurait jamais pensé participer à The Voice Kids. Bella ne se sentait pas à sa place et pensait ne pas suffisamment maîtriser le chant malgré les retours positifs de son entourage et de sa prof de chant.

Déterminée, Bella n’a jamais rien lâché et a travaillé dur pour venir tenter sa chance à The Voice Kids.

Bella vient avec Mahé, son meilleur ami, mais se présente seule aux auditions à l’aveugle avec un titre d’Amel Bent « Ton nom », en n’oubliant pas que cela reste une compétition.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 18 juillet 2023.