Replay "The Voice Kids" : Eileen chante "Panis Angelicus" de César Franck - Vidéo

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Eileen. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Eileen se présente à The Voice Kids avec sa petite sœur Nawelle qui va, elle aussi, tenter sa chance. Les 2 sœurs sont très différentes…

Eileen est une jeune fille assez timide et introvertie. C’est également une artiste complète puisqu’elle joue du piano, de la flûte traversière et fait le conservatoire.

Ce qui plaît le plus à Eileen, c’est le chant lyrique. Chanter est une façon pour elle de s’imposer et de dire ce qu’elle n’arrive pas à exprimer sans le chant. Eileen a déjà chanté à des petits concerts au conservatoire, dans des églises, mais son audition à l’aveugle sera sa plus grande scène.

Ce soir, elle veut faire découvrir le chant lyrique au public et aux coachs. C’est pourquoi, elle décide d’interpréter le titre « Panis Angelicus » de César Franck.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 25 juillet 2023.