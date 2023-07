Replay "The Voice Kids" : Eva chante "Cassé" de Nolwenn Leroy - Vidéo

À son tour, Eva monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sur scène, Eva est timide. Elle a peur de trop stresser, d’oublier les paroles et que personne ne se retourne.

Plus tard, elle se rêve grande chanteuse, mais aujourd’hui, si Eva se présente à The Voice Kids, c’est pour prouver qu’elle est courageuse et capable de gérer son stress.

Son audition à l’aveugle est aussi une opportunité d’avoir un avenir dans ce métier. « Pleins de personnes ont réussi grâce à The Voice et je me dis que c’est possible ».

Ce soir, elle va interpréter « Cassé », la toute première chanson de Nolwenn Leroy, son idole.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 25 juillet 2023.