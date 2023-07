Replay "The Voice Kids" mardi 25 juillet 2023 : voici les 10 talents sélectionnés - Vidéo

Mardi 25 juillet 2023 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous a proposé de suivre sur TF1 la quatrième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 9. Retour en images sur les 10 jeunes talents sélectionnés cette semaine pour les Battles.

Pour cette quatrième et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids", nos 4 grands artistes de la scène française, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori ont eu à nouveau de fortes émotions.

Certains talents se son livrés sur scène en dévoilant leurs histoires de vie.

Ils ont été 12 à se présenter face aux fauteuils des coachs et 10 d'entre eux ont été sélectionnés et intégré une équipe pour la prochaine étape : Les Battles.

Nolwenn Leroy repart avec 3 nouveaux talents : Eileen, Eva et Iskandar. Son équipe se compose à présent de 9 talents, il lui reste 3 places...

3 talents également pour Slimane : Esteban, Romane et Adam. Son équipe se compose désormais de 10 talents, il ne lui reste donc plus que 2 places.

3 talents viennent également rejoindre l'équipe de Kendji Girac : Lina, Valentin et Emma. Son équipe se compose à présent de 9 talents, il lui reste donc 3 places.

Patrick Fiori a recruté une seule voix seulement, celle de Madeleine son 10ème talent. Il lui reste 2 places libres dans son équipe.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les prestations des 10 talents sélectionnés cette semaine :