Replay "The Voice Kids" : Aurélien chante "With Or Without You" de U2 - Vidéo

La cinquième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Aurélien. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

A 12 ans, Aurélien est un vrai mini rockeur !

À la maison, il grandit entouré des guitares de son père, un musicien amateur. À 6 ans, il commence la guitare et la batterie. Il joue des instruments à l’oreille et n’a jamais étudié le solfège. Passionné par l’univers rock, il écoute en boucle U2, les Rolling Stones, ou encore les Beatles.

Son rêve est de remplir des stades grâce à sa propre musique et composer ses albums. Pour réaliser ce rêve, il passe par la scène de The Voice Kids.

Ce soir, c’est accompagné de sa guitare et de son looper qu’il compte bien faire retourner les coachs sur sa prestation. Il décide d’interpréter le titre « With Or Without You » de U2.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 1er août 2023.