La première soirées des Battles de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec trois talents de l'équipe de Patrick Fiori : Lucie, Léna et Noé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Mettez ensemble Léna, notre nouvelle Edith Piaf, Lucie qui adore les chansons d'amour et Noé, ce jeune talent à l'émotion palpable et vous aurez une des plus jolies battles de la saison.

Ensemble, ils vont interpréter un titre de France Gall : "Si Maman, si".

Quel talent Patrick Fiori va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du mardi 8 août 2023.