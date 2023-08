La première soirées des Battles de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec trois talents de l'équipe de Kendji Girac : Taiyo, Marika et Bella. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Battle de taille dans la team Kendji Girac pour une place en demi-finale de "The Voice Kids" : Taiyo, Bella et Marika.

De la douceur, de la puissance et une difficulté : trouver le déclic pour harmoniser le tout. Pour réussir ce pari Kendji Girac a choisi un titre de Stevie Wonder : "Isn't She lovely ?".

Quel talent Kendji Girac va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du mardi 8 août 2023.