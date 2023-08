Replay "The Voice Kids" mardi 8 août 2023 : voici les 8 Battles de la soirée - Vidéo

Mardi 8 août 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous a proposé de suivre sur TF1 la première soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 9. Retour en images sur les 8 Battles de cette soirée.

Après 5 soirées d'auditions à l'aveugle, les coachs opposent désormais leurs talents pour la prochaine étape : la demi-finale.

Les Battles sont l’occasion pour nos jeunes talents de remonter une deuxième fois sur la scène de "The Voice Kids" et proposer à leur coach d’incroyables prestations !

Les 4 coachs ont formé des trios au sein de leur équipe et ont choisit pour eux une chanson. Les coachs ont pu compter sur l’aide d’amis artistes pour coacher leurs talents : Nolwenn Leroy était accompagné de Joyce Jonathan, Slimane était accopagné de Vitaa et Claudio Capéo, Kendji Girac était accompagné de Wejdene et Soolking et Patrick Fiori était accompagné de Christophe Willem et Ycare.

Les 8 premiers talents qualifiés pour la demi-finale :

Slimane a décidé de poursuivre l'aventure avec Durel et Maëlys.

Patrick Fiori va emmener en demi-finale Lucie et Nathan.

Nolween Leroy a succombé aux voix d'Oriane et d'Iskandar.

Kendji Girac a décidé de continuer l'aventure avec Taiyo et Théo.

Les 8 prestations de la soirée à regarder en Replay :