Lou-Agathe, finaliste de Nolwenn Leroy monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette finale de la saison 9 sur TF1 pour son premier titre en solo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatrième et dernier talent finaliste ce soir à se présenter, Lou-Agathe dans la Team Nolwenn Leroy avec un titre de Birdy : "People Help The People".

Une chanson délicate à l'image de Lou-Agathe pour son premier passage en solo dans cette finale.

Lou-Agathe réussira-t-elle à émouvoir les téléspectateurs ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du mardi 29 août 2023.