Replay "The Voice Kids" mardi 29 août 2023 : les 10 prestations de la finale - Vidéo

Mardi 29 août 2023 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous a proposé de suivre en direct la grande finale de la 9ème saison de "The Voice Kids" qui a été remportée par Durel.

Après une saison exceptionnelle, l’heure de la Grande Finale de "The Voice Kids 2023" a sonné !

Ils étaient 60 à monter sur la scène de "The Voice Kids" et rêver d’intégrer l’équipe d’un des 4 coachs : Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori.

Pour cette finale, la mécanique est identique à celle de la version adulte. Chaque finaliste a interprété un titre en solo et un titre avec un artiste. Les artistes présents sur cette finale : Tayc, Chimène Badi, Amir, Pascal Obispo, ainsi que Calogero dans le rôle de super coach.

Le premier vote des téléspectateurs de TF1 ont désigné les deux super finalistes : Lucie et Durel.

Les deux super finalistes sont montés une dernière fois sur scène pour leur dernier titre en commun : "Voilà" de Barbara Pravi.

Le second vote des téléspectateurs a désigné LE grand gagnant de cette 9ème saison de "The Voice Kids" : Durel !

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 10 prestations exceptionnelles de cette finale de la 9ème saison de "The Voice Kids".