Replay "The Voice Kids" : Louise chante "I put a Spell on you" de Screamin' Jay Hawkins (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Louis. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024, Louise ouvre la soirée avec "I put a Spell on you" de Screamin' Jay Hawkins. Un classique dans The Voice et The Voice Kids qui impressionne toujours les coachs.

Louise chante dans toutes les situations : dans sa chambre, devant sa famille et même au collège, devant ses amis !

Ce soir, pour la première fois, elle met les pieds sur un plateau TV. De sa chambre à la scène, saura-t-elle captiver le public ?

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 24 août 2024 sur TF1.