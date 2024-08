Replay "The Voice Kids" : Loucia chante "mon cœur, mon amour" d'Anaïs (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Loucia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Loucia chante "Mon cœur, mon amour" d'Anaïs.

Loucia est une jeune fille pleine de joie de vivre et très drôle. En plus de la musique, elle pratique l'agility en duo avec sa chienne. Très fusionnelles, elles sont les meilleures amies du monde et se comprennent parfaitement.

Ce soir, pour ce grand moment des auditions à l’aveugle, sa chienne sera à ses côtés, pour lui donner du courage.

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 24 août 2024 sur TF1.