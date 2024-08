"The Voice Kids" : Giulia chante "Je reviens te chercher" de Gilbert Bécaud (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Giulia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Giulia chante "Je reviens te chercher" de Gilbert Bécaud.

Un titre que les fans de l'émission connaissent et chérissent depuis qu'Anne Sila l'a chanté. C'était lors de la saison All Stars de "The Voice". Une chanson qu'elle avait interprétée lors des auditions pour faire se retourner son coach : Florent Pagny. Un moment suspendu que Giulia va tenter de reproduire.

La famille de Giulia a le chant dans le sang ! Son frère, Tom, a déjà participé à la saison 8 de The Voice Kids dans l’équipe de Patrick Fiori. Il est son modèle, et elle aimerait lui ressembler.

Ce soir, elle veut le rendre fier et se faire entendre à son tour.

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 24 août 2024 sur TF1.