Replay "The Voice Kids" : Charles chante "Rolling in the deep" d’Adele (vidéo)

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec Charles. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Charles chante « Rolling in the Deep » d’Adele.

Charles est en 6ème et chante depuis à peine un an ! Son parcours est fulgurant : The Voice Kids est sa toute première scène, et il s'attaque déjà à « Rolling in the Deep » d'Adele.

Ce soir, il veut nous montrer que même en débutant dans la musique, on peut réaliser son rêve.

Arrivera-t-il à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 31 août 2024 sur TF1.