Replay "The Voice Kids" : Tim chante "Creep" de Radiohead (vidéo)

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec Tim. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Tim chante "Creep" de Radiohead.

Vous avez découvert sa voix en plein milieu de l'été. La reprise de Tim est puissante et maîtrisée.

Passionné par la musique, la nature et les animaux, Tim est un petit garçon calme et sensible. Très proche de son grand-père, il l’aide à s’occuper des vignes et à prendre soin des animaux de la ferme.

Lorsqu’il chante, il se sent plus fort et confiant.

Arrivera-t-il à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 31 août 2024 sur TF1.