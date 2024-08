Replay "The Voice Kids" : Eline et Naël chantent "XY" de Vitaa & Slimane (vidéo)

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec deux talents Eline et Naël. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Eline et Naël chantent "XY" de Vitaa & Slimane.

Éline et Naël sont meilleurs amis depuis deux ans et chantent ensemble depuis un an et demi. À deux, ils se sentent plus forts et réussissent à mieux surmonter leur stress.

Ce soir dans The Voice Kids, c’est la première fois qu’ils montent en duo sur scène.

Arriveront-t-ils à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 31 août 2024 sur TF1.