La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec Rafael. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Rafael chante "Gangsta's Paradise" de Coolio.

Dans la famille de Rafael, tout le monde chante ! Son papa et son frère, Fabien et Ugo Cicoletta, ont participé aux saisons 11 et 13 de The Voice.

Aujourd’hui c’est son tour de vivre son rêve.

En mélangeant le rap et le chant, parviendra-t-il à convaincre les coachs ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 31 août 2024 sur TF1.