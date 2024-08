La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se termine sur TF1 avec Mattia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Mattia chante "Popcorn salé" de Santa.

Mattia est un garçon sensible et doux. Aujourd'hui, il est venu de Belgique pour réaliser son rêve et espère voir les coachs se retourner.

Arrivera-t-il à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 31 août 2024 sur TF1.