Replay "The Voice Kids" : Izalyne chante "River Deep, mountain High" de Ike et Tina Turner (vidéo)

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec Izalyne. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la quatrième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Izalyne chante "River Deep, mountain High" de Ike et Tina Turner.

La famille d’Izalyne a découvert ses talents de chanteuse un été, lors d’un karaoké au camping. Elle les a impressionnés avec sa performance.

Très proche de sa grand-mère, c’est grâce à ses encouragements qu’elle a décidé de s’inscrire à The Voice Kids.

Ce soir, elle espère convaincre les coachs et surtout Lara Fabian.

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 7 septembre 2024 sur TF1.