Replay "The Voice Kids" : April chante "Pardonne-moi" de Louane (vidéo)

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se termine sur TF1 avec April. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la quatrième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, April chante "Pardonne-moi" de Louane.

Originaire de Toulouse, April a commencé à prendre des cours de chant après avoir été repérée lors d'un spectacle à l'école.

En grandissant avec un frère handicapé, elle a dû mûrir plus vite que les autres enfants et se sent souvent en décalage avec ceux de son âge. C'est ce sentiment qu'elle espère retransmettre ce soir sur la scène de The Voice Kids.

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 7 septembre 2024 sur TF1.