Replay "The Voice Kids" : Charles, Lizzie et Jean chantent "La groupie du pianiste" de Michel Berger (vidéo)

La première soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le trio Charles, Lizzie et Jean. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Septième battle de la soirée de The Voice Kids et seconde battle pour la Team Patrick Fiori. Elle oppose Charles, Lizzie et Jean.

Accompagnés de Patrick Bruel durant les coachings, ils ont travaillé un titre de Michel Berger : "La groupie du pianiste". Son conseil : "s'approprier davantage le titre".

La "team de la chambre bien rangée", comme s'amuse à les appeler leur coach Patrick Fiori va devoir apprendre à mettre à un peu de bazar dans tout ça.

Qui va se qualifier pour la demi-finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du samedi 14 septembre 2024.