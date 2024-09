La première soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 10 se termine sur TF1 avec Livanni, Antoine et la fratrie Eloane, Noéline et Lowen. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Dernière battle de la soirée de The Voice Kids. Elle oppose Livanni, Antoine, Eloane, Noéline et Lowen dans la Team Slimane. Accompagnés de Dajdu et Chimène Badi durant les coachings, ils ont travaillé un titre de Hoshi : "Je partirai". Cinq talents pour une battle, cinq fois plus de difficultés de choisir pour Slimane. Qui va se qualifier pour la demi-finale ? Extrait de "The Voice Kids", les Battles du samedi 14 septembre 2024.

