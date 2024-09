La seconde soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le trio Victoria, Baptiste et Coline. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Troisième battle de la soirée de The Voice Kids 2024. Elle oppose Victoria, Baptiste et Coline dans la Team Slimane.

Pendant les répétitions, le trio a impressionné tout le monde, leur coach, mais aussi les musiciens et les membres de la production.

Slimane a choisi un titre de la BO : "A star is born" : "Always remember us this way".

Qui des trois talents va gagner sa qualification pour la prochaine étape, la demi-finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du samedi 21 septembre 2024.