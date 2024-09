Replay "The Voice Kids" : Hugo, Marylou et Loan chantent "Savoir aimer" de Florent Pagny (vidéo)

La seconde soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le trio Hugo, Marylou et Loan. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette nouvelle battle dans cette saison 2024 de The Voice Kids, on retrouve Hugo, Marylou et Loan dans la Team Lara Fabian.

Un nouveau coaching 100% québécois avec Garou en cocoach. Un vieil ami de Lara Fabian, venu l'épauler pour travailler un titre d'un autre coach emblématique de l'émission : "Savoir aimer" de Florent Pagny.

Le défi est simple : transmettre l'émotion.

Qui des trois talents va gagner sa qualification pour la prochaine étape, la demi-finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du samedi 21 septembre 2024.