Replay "The Voice Kids" : Giuliana chante "Je t'aime" de Lara Fabian (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 débute sur TF1 avec le premier talent de l'équipe Claudio Capéo : Giuliana. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, la compétition s'annonce intense dès le début avec l'arrivée du premier talent de la soirée : Giuliana, dans la Team Claudio Capéo !

Pour sa demi-finale, Giuliana a décidé de frapper fort en interprétant "Je t'aime" de Lara Fabian.

Giuliana et Claudio Capéo se connaissent ; ils ont déjà partagé la scène il y a quelques années. Mais est-ce que ce sera suffisant pour aller en finale ? Sa voix incroyable et son interprétation passionnée promettent de faire vibrer le public et le jury.

Mais la compétition est féroce avec des talents comme Louis, Louis D, et Inès qui ont également des titres puissants dans leurs arsenaux.

Giuliana a ce qu'il faut pour atteindre la finale, mais rien n'est joué d'avance !