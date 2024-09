Replay "The Voice Kids" : Louis D chante "Ma gueule" de Johnny Hallyday (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le second talent de l'équipe Claudio Capéo : Louis D. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, place à un talent qui revient avec détermination : Louis D de la Team Claudio Capéo !

Pour sa demi-finale, il a choisi de montrer l'étendue de ses talents d'interprète avec "Ma gueule" de Johnny Hallyday.

Les fans de The Voice Kids se souviennent sûrement de Louis D. Il y a deux ans, il s'était présenté aux auditions à l'aveugle, mais n'avait pas été sélectionné. Depuis, il a travaillé dur et revient avec une envie de gagner qui fait plaisir à voir.

Il n'est plus qu'à une marche de la finale, mais la concurrence est rude. Inès, Giuliana, et Louis sont également dans la course, et les places sont chères dans l'équipe de Claudio Capéo.