Replay "The Voice Kids" : Arianna chante "I have nothing" de Whitney Houston (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le premier talent de l'équipe Lara Fabian : Arianna. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent de la Team Lara Fabian à se présenter ce soir pour la demi-finale : Arianna.

Elle a choisi de chanter "I Have Nothing" de Whitney Houston, un véritable défi pour toute jeune chanteuse.

Lors des auditions à l'aveugle de septembre dernier, Arianna s'était déjà fait remarquer en interprétant "It's a Man's Man's Man's World" de James Brown, impressionnant les coachs par sa puissance vocale.

Pour sa battle, Arianna a été opposée à Elisabetta et Izalyne. Ces jeunes talents ont dû se départager sur le classique "I Will Survive" de Gloria Gaynor. Pour Lara Fabian, c'était une façon de réunir de belles voix et de grandes personnalités sur une même scène.

Née à Rome en Italie, Arianna, 14 ans, est une véritable polyglotte. Elle parle cinq langues : roumain, français, italien, espagnol et anglais. Mais sa langue universelle reste la musique, à travers laquelle elle transmet toutes ses émotions et montre véritablement qui elle est.

Lara Fabian va-t-elle choisir Arianna pour poursuivre l'aventure et représenter la Team en finale ? La performance d'Arianna saura-t-elle convaincre la coach et toucher le public ?