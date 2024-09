Replay "The Voice Kids" : Loan chante "Diego" de Michel Berger (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le second talent de l'équipe Lara Fabian : Loan. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Deuxième talent de la Team Lara Fabian à se présenter ce soir pour la demi-finale de la saison 2024 de The Voice Kids : Loan.

Il a choisi d'interpréter "Diego" de Michel Berger, une chanson riche en émotions qui mettra en avant toute la sensibilité de sa voix.

Lors de son audition à l'aveugle, Loan avait bouleversé Lara Fabian avec une interprétation émouvante du "Portrait" de Calogero. Sa prestation avait tellement touché la coach qu'elle en était en larmes, submergée par l'émotion.

Pour sa battle, Loan a été opposé à Hugo et Marylou, et ils ont interprété ensemble "Savoir aimer" de Florent Pagny. L'objectif de cette épreuve était clair : transmettre l'émotion au public et aux coachs.

Et Loan, malgré sa timidité naturelle et son caractère réservé, a su se surpasser sur scène. La musique a toujours été un moyen pour Loan de s'ouvrir et de gagner en confiance. Sur scène, il se transforme et dévoile une nouvelle facette de lui-même, éblouissant le public avec son talent et sa sincérité.

Ce soir, la question est de savoir si Lara Fabian choisira Loan pour continuer l'aventure et représenter la Team en finale.

Sa performance de "Diego" saura-t-elle toucher à nouveau le cœur de Lara Fabian et du public ?