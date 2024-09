Replay "The Voice Kids" : Tim chante "Another love" de Tom Odell (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le dernier talent de l'équipe Lara Fabian : Tim. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Dernier talent de la Team Lara Fabian à se présenter ce soir pour la demi-finale de The Voice Kids : Tim.

Pour cette étape cruciale, Tim interprète "Another Love" de Tom Odell.

Lors de son audition à l'aveugle, Tim avait impressionné les coachs et le public avec une reprise maîtrisée de "Creep" de Radiohead.

Les fans de The Voice Kids avaient déjà pu découvrir sa voix exceptionnelle durant l'été, suscitant une grande attente pour cette nouvelle saison.

Pour sa battle, Tim a été confronté à Scarlett et Louise. Accompagnés de Tayc durant les coachings, ils avaient travaillé un magnifique titre de William Sheller, "Un homme heureux". Touché par leur engagement et leur harmonie, Tayc a même proposé aux jeunes talents de faire les chœurs lors de son prochain concert. Respect, musique et dignité étaient les maîtres-mots de cette battle, marquant un moment fort dans la team de Lara Fabian.

Passionné par la musique, la nature et les animaux, Tim est un garçon calme et sensible. Il est très proche de son grand-père, avec qui il aime s'occuper des vignes et des animaux de la ferme. Lorsqu'il chante, Tim se sent plus fort et confiant, révélant une facette de lui-même plus affirmée et expressive.

Lara Fabian va-t-elle choisir Tim pour poursuivre l'aventure et représenter la Team en finale ? La performance de "Another Love" saura-t-elle toucher une nouvelle fois le cœur de sa coach ?