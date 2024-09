Replay "The Voice Kids" : April chante "Et même après je t'aimerai" de Hoshi (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le premier talent de l'équipe Patrick Fiori : April. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent de la Team Patrick Fiori à se présenter ce soir pour la demi-finale de The Voice Kids : April.

La jeune fille a choisi un titre d'Hoshi : "Et même après, je t'aimerai".

Dernier talent de la saison à se présenter aux auditions à l'aveugle, elle avait chanté "Pardonne-moi" de Louane, une prestation qui a immédiatement marqué Patrick Fiori. Séduit par sa voix, il n'a pas hésité une seconde à buzzer pour elle.

L'aventure d'April s'est poursuivie lors des battles, où elle a été opposée aux Kiss Kids et Yasmine. Ensemble, ils ont interprété "Si l'on aimait, si", une reprise en français du groupe Kiss. Cette battle pop a été mémorable avec six talents en compétition. Pour les accompagner en coaching, ils ont pu compter sur les conseils de la chanteuse Santa, ajoutant une touche d'expertise à leurs performances.

April a commencé à prendre des cours de chants après avoir été repérée lors d'un spectacle à l'école. En grandissant avec un frère porteur d'un handicap, elle a dû mûrir plus vite que les autres enfants et se sent souvent en décalage avec ceux de son âge.

Ce soir, Patrick Fiori est confronté à un choix difficile. April a démontré un talent indéniable et une capacité à toucher le cœur du public.

Sera-t-elle choisie pour continuer l'aventure et défendre la Team Fiori en finale de The Voice Kids ?