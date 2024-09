Replay "The Voice Kids" : Célia chante "Premier amour" de Nour (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le troisième talent de l'équipe Patrick Fiori : Célia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Célia de se présenter pour sa demi-finale dans la Team Patrick Fiori.

Elle a choisi de chanter "Premier amour" de Nour, un titre qui pourrait lui porter chance, tout comme il l’a fait pour Nour, la gagnante de la saison 11 de The Voice, révélée dans The Voice Kids.

Pour son audition à l’aveugle, Célia avait captivé le public avec "Love in the Dark" d'Adele. Toujours soutenue par ses parents, Célia avait alors dévoilé un timbre de voix unique.

Lors des battles, Célia s'est mesurée à Samara et Anastasia. Elles ont eu la chance d'être coachées par deux Patrick : Patrick Fiori et Patrick Bruel. Trois talents, trois voix remarquables et puissantes. Pour les départager, Patrick Fiori a choisi un morceau emblématique de Céline Dion : "Prière païenne".

Qui Patrick Fiori va-t-il choisir pour aller en finale la semaine prochaine ?