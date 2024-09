Replay "The Voice Kids" : Rafaël chante "Golden Hour" de JVKE (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le premier talent de l'équipe Slimane : Rafaël. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le premier talent de la Team Slimane à se présenter ce soir est Rafaël.

Il a choisi d'interpréter "Golden Hour" de JVKE pour séduire son coach.

Lors de son audition à l'aveugle en septembre dernier, il avait chanté "Gangsta's Paradise" de Coolio.

La musique est une véritable affaire de famille chez Rafaël : son père et son frère, Fabien et Ugo Cicoletta, ont participé aux saisons 11 et 13 de The Voice.

Lors de sa battle face à Israel et Yohan dans la Team Slimane, les trois talents ont bénéficié des précieux conseils de Dadju et Chimène Badi pour travailler le titre "Cry Me a River" de Justin Timberlake.

Qui Slimane choisira-t-il d'emmener en finale la semaine prochaine ?