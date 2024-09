Replay "The Voice Kids" : Coline chante "Peurs" de Slimane (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le second talent de l'équipe Slimane : Coline. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouvelle talent de la Team Slimane, Coline se prépare à briller lors de la demi-finale en interprétant "Peurs" de Slimane.

Un choix audacieux pour Coline, qui reprend ainsi une chanson de son coach, un pari souvent risqué dans The Voice et The Voice Kids, car il ne garantit pas la victoire.

Lors de son audition à l'aveugle en septembre dernier, elle avait impressionné avec "Rise Up" d'Andra Day.

À seulement 15 ans, cette lycéenne possède une voix exceptionnelle. Elle suit des cours de chant et se produit sur scène depuis son enfance.

Pour sa battle, elle a affronté Victoria et Baptiste dans la Team Slimane. Pendant les répétitions, le trio a ébloui non seulement leur coach, mais aussi les musiciens et les membres de la production. Slimane a choisi le titre "Always Remember Us This Way" de la bande originale du film "A Star Is Born" pour cette épreuve.

Qui Slimane choisira-t-il pour continuer l'aventure et se qualifier pour la finale ?