Replay "The Voice Kids" : Antoine chante "SOS d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le troisième talent de l'équipe Slimane : Antoine. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Antoine interprète "SOS d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine pour la demi-finale, une chanson très difficile avec des notes qui montent très haut, un véritable défi.

Lors de son audition à l'aveugle en septembre dernier, il avait chanté "Voilà" de Barbara Pravi.

Âgé de seulement 10 ans et en classe de CM2, Antoine est passionné par la musique et les concours de chant. Son plus grand rêve ? Représenter la France à l'Eurovision.

Pour sa battle, il a chanté "Je partirai" de Hoshi aux côtés de Lavanni, Loane, Noéline et Lowen.

Qui Slimane choisira-t-il pour continuer l'aventure et accéder à la finale ?