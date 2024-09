Replay "The Voice Kids" : Lenny chante "La vie ne m'apprend rien" de Daniel Balavoine (vidéo)

La demi-finale de "The Voice Kids" saison 10 se termine sur TF1 avec le dernier talent de l'équipe Slimane : Lenny. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le dernier talent à se présenter pour la demi-finale dans la Team Slimane est Lenny. Il chante "La vie ne m'apprend rien" de Daniel Balavoine.

Lors de son audition à l'aveugle en septembre dernier, il avait impressionné les coachs avec sa version de "Voilà" de Barbara Pravi.

Lenny est déterminé et perfectionniste, se donnant à fond dans tout ce qu'il entreprend. En plus de chanter, il consacre quatre heures par semaine au football pour se défouler. Derrière son image de petit blagueur et toute cette énergie se cache un garçon très émotif, surtout lorsqu'il chante.

Pour sa battle, il a été opposé à Éline, Naël et Loucia sur une version revisitée de "Laissez-moi danser" de Dalida, interprétée par Pomme. Ce choix, selon le coach Slimane, reflétait la sensibilité commune de chacun des talents.

Face à Coline, Antoine et Rafael, Lenny va devoir prouver qu'il mérite sa place en finale.

Qui Slimane choisira-t-il pour poursuivre l'aventure et se qualifier pour la grande finale ?