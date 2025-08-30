Replay "The Voice Kids" : Diego chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Diego. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est comme cela que commence une aventure. Diego met tous les coachs d'accord avec sa reprise puissante de "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday.

À 13 ans, la vie de Diego est rythmée par deux choses : le rugby et Johnny Hallyday ! Originaire d’un petit village près de Béziers, ce jeune garçon est un passionné au cœur tendre. Habitué à la scène, Diego a eu la chance de participer à de nombreux concours de chant, ainsi qu'utiliser sa voix pour des causes qui lui tiennent à cœur.

Gentil et respectueux, il incarne une nouvelle génération de fans de Johnny Hallyday et son héritage. Veste en cuir et posters dans sa chambre, Diego ne rate pas une occasion de rendre hommage à son idole.

The Voice Kids représente le rêve de sa vie, et il compte bien profiter de l’expérience pour nous dévoiler ses talents de chanteur et d’interprète.

Quel coach Diego va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 30 août 2025 sur TF1.