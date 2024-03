"The Voice" : 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle samedi 30 mars 2024 sur TF1

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 samedi 30 mars 2024 à 21:10 pour la 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice".

Pour sa 13ème saison, les talents de "The Voice" repoussent les frontières de la musique pour vous offrir une saison encore plus incroyable, avec un cru de talents offrant la plus grande diversité de profils jamais eu. Des talents exceptionnels venant de tous les horizons musicaux imaginables : qu'ils soient chanteurs de pop, de rock, de rap, de musique classique, de jazz, de world music, de chant viking ou de tout autre genre, "The Voice" est la scène où tous les artistes peuvent s'exprimer, partager leur art et briller.

"The Voice" est également multigénérationnelle. De 16 ou 72 ans, leur voix a sa place ici. Les générations se rejoignent pour partager leur amour de la musique et inspirer les uns les autres. "The Voice" est le reflet de la richesse des voix à travers le temps.

Après une sixième soirée d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle 8 nouveaux talents ont été sélecionnés par les coachs, de nouvelles voix, les dernières, vont se succèder sur le plateau de "The Voice" samedi soir à partir de 21:10 sur TF1.

Pour ce dernier prime d'auditions à l'aveugle, les coachs seront encore plus exigeants d'autant plus que les équipes sont pratiquement toutes complètes.

Le point sur les équipes à ce stade de la compétition :

Vianney dispose de 12 talents, il lui reste donc 2 places dans son équipe.

Bigflo et Oli sont complets avec 14 talents. En cas de coup de coeur ils pourront quand même buzzer.

Mika dispose de 12 talents, il lui reste donc 2 places dans son équipe.

Zazie dispose de 11 talents, il lui reste donc 3 places.