"The Voice" samedi 16 mars 2024 : Voici les 8 talents talents sélectionnés par les coachs - Vidéo

Samedi 16 mars 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre la 6ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" au cours de laquelle 8 nouveaux talents ont été sélectionnés par les coachs.

Une sixième et dernière soirée d'auditions à l'aveugle avec un cru de talents offrant la plus grande diversité de profils jamais eu dans "The Voice".

Cette saison plus de 60.000 candidats se sont présentés au casting. Seuls 100 d'entre eux ont été sélectionnés pour les auditions à l'aveugle.

Samedi soir, 13 nouveaux talents se sont présentés face aux fauteuils des coachs qui se sont retournés sur 8 d'entre eux.

Vianney a enrichi son équipe avec deux nouveaux talents : Noah et Ethan. Il dispose à présent de 12 talents, il lui reste donc 2 places dans son équipe.

Bigflo et Oli ont récupéré trois nouveaux talents : Arthur, Manon et Théo Montangon. Leur équipe est complète avec 14 talents.

Mika a remporté deux talents : Marie Flamme et Rouslann. Son équipe compte à présent 12 talents, il lui reste donc 2 places dans son équipe.

Zazie a remporté un seul talent : Léon. Son équipe se compose désormais de 11 talents, il lui reste donc 3 places.

Aucun talent n'a été repêché par Camille Lellouche pour sa compétition parallèle.

