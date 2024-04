"The Voice" : 2ème soirée des Battles samedi 13 avril 2024 sur TF1

Samedi 13 avril 2024 à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 une seconde salve de Battles de la 13ème saison de "The Voice".

Après une première soirée de Battles la semaine dernière, 10 talents ont été qualifiés pour la prochaine étape, les Cross Battles, et 2 talents ont été volés.

Samedi soir sur TF1, les coachs vont composer de nouvelles Battles, une étape vocalement puissante, mais redoutable émotionnellement.

Les talents s’affronteront en duo ou en trio sur une même chanson sur la scène de "The Voice". À la fin de leur performance, leur coach aura la lourde tâche de n’en garder qu’un pour la suite de l’aventure.

Pour cela, ils pourront compter sur l’aide de leurs amis artistes afin de coacher au mieux leurs talents :

Mika sera accompagné de Melha Bedia et Pierre de Maere

sera accompagné de et Vianney pourra compter sur Mentissa et Benjamin Biolay

pourra compter sur et Zazie sera accompagnée de Axel Bauer et Pierre Guénard

sera accompagnée de et Bigflo & Oli ont quant à eux fait appel à Tayc et Nej

Les coachs pourront de nouveau voler des talents tout au long des Battles, ce qui pimentera encore plus la compétition et donnera une seconde chance à 4 talents supplémentaires. Et pour la première fois, les talents volés seront au plus près de l’action et verront peut-être leur destin basculer en direct puisqu’ils assisteront aux prestations des autres talents depuis les gradins du plateau de "The Voice".

Comme l’année dernière, les coachs seront au cœur de la battle de leurs talents. Ils assisteront à la compétition depuis le centre de la scène, sur un fauteuil dédié pour vraiment ressentir la battle de leurs talents en totale immersion.