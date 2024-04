"The Voice" samedi 6 avril 2024 : Voici les 10 Battles de la soirée et les talents qualifiés - Vidéo

Samedi 6 avril 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre la première soirée des Battles de la 13ème saison de "The Voice". Découvrez les 10 premières Battles.

Après les Auditions à l’Aveugle, arrive le temps des célèbres Battles. Une étape vocalement puissante, mais redoutable émotionnellement lors de laquelle les coachs vont devoir se séparer de la moitié de leur équipe.

Pour cette première soirée, 20 talents se sont affrontés en duo sur une même chanson. À la fin de leur performance, leur coach a eu la lourde tâche de n’en garder qu’un pour la suite de l’aventure.

Les coachs peuvent de nouveau voler des talents tout au long des Battles, ce qui pimente encore plus la compétition et donne une seconde chance à 4 talents supplémentaires. Ce soir, deux talents ont été sauvé.

Zazie a proposé 3 Battles et a qualifé pour les Cross Battles : Shanys, Alphonse et Stolt.

Mika a proposé 3 Battles et a qualifié pour les Cross Battles : Gabriel Lobao, Flora, Mia. Il a également volé Ambre Ever à Zazie.

Vianney a composé 2 Battles et a qualifié pour les Cross Battles : Maëva et Aprile.

Bligflo et Oli ont composé 2 Battles et ont qualifié pour les Cross Battles : Ugo Cicoletta et Iris. Ils ont également volé Manuela à Mika.

Les Battles du samedi 6 avril 2024 en Replay :