Replay “The Voice” : Clara Polaire chante « Les bleus » de Régine (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Clara Polaire. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation qui va émouvoir les coachs.

Clara Polaire interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Régine : « Les bleus ».

Notre talent est une chanteuse-comédienne qui aime la chanson française et les chansons à textes. Ce soir, la jeune femme interprète une chanson triste mais poétique : « Les bleus », de Régine, écrit par Serge Gainsbourg, qui parle d’une femme maltraitée.

Pour Clara, il est important de faire passer des messages à travers la musique. Elle va essayer d’être au plus proche de ses émotions et d’être la plus sincère possible.

Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021.