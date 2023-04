La 2ème soirée des Battles de la 12ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec la team Amel Bent et deux talents qui s'opposent : Giulia Falcone et Megane Lebel. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Place à une Battle internationale ! Pour sa troisième Battle de la soirée, Amel Bent décide d'opposer deux talents : Giulia Falcone, Italienne et Megane Lebel, Québécoise. Ce soir, pour tenter de sauver leur place, elles vont s'affronter sur le titre "Memory" de Barbra Streisand. Qui continuera l'aventure aux côtés d'Amel Bent et sera qualifiée pour la prochaine étape : les Cross Battles ? Extrait de "The Voice", les battles du samedi 22 avril 2023.

0 Partages



Partager