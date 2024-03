"The Voice" : Clément chante "Le temps qui court" d'Alain Chamfort - Vidéo

La 5ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" saison 13 se termine sur TF1 avec Clément. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Clément chante "Le temps qui court" d'Alain Chamfort pour cette cinquième soirée des auditions à l'aveugle.

Clément a 25 ans, il habite à Rouen où il exerce la profession d'architecte d'intérieur. Clément fait de la musique depuis qu'il est enfant.

Clément a beaucoup chanté dans son salon et dans sa chambre mais il veut à présenter se frotter à la scène. The Voice est pour lui l'opportunité de commencer une aventure et briser sa routine.

Réussira-t-il à séduire un de nos coachs ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 9 mars 2024 sur TF1