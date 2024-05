Replay The Voice - Gabriel Lobao chante "Chandelier" de Sia (vidéo)

Désigné face à Morpho, Gabriel Lobao monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Première Cross Battle de la soirée, Gabriel Lobao de la Team Mika face à Morpho de la Team Zazie.

On se souvient tous de la prestation de Gabriel Lobao lors des auditions à l'aveugle. Un titre de Mika : "Over my shoulder". Une interprétation magistrale qui a fait se retourner les quatre coachs.

Aujourd'hui pour cette dernière soirée des cross battles, on le retrouve face à Morpho. Gabriel Lobao interprète un titre de Sia : "Chandelier".

Va-t-il remporter sa Cross Battle ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 4 mai 2024 sur TF1.