Replay The Voice samedi 18 mai 2024 : Voici les 12 prestations de la demi-finale (vidéo)

Samedi 18 mai 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la demi-finale de la 13ème saison de "The Voice". Retour sur les 12 prestations de la soirée.

Gabriel Lobao, Clément, Alphonse, Lize, Baptiste Sartoria, Odem, Iris et Adnaé, les 8 derniers talents de l'aventure ont offert aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles performances de haut vol pendant lesquelles ils ont montré l'étendue de leur talent.

Après une prestation en solo, ils ont eu l'honneur de chanter avec leur coach pour la première fois de l’aventure.

Pour désigner les finalistes, une nouveauté cette année : c’est le public sur le plateau et un jury de guests composé de 4 anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos qui ont voté pour emmener un talent par équipe en finale.

Le vote du public a représenté 80% des voix et le vote du jury a représenté 20% des voix (5% chacun).

Les finalistes de la 13ème saison de "The Voice" sont :

Gabriel Lobao pour la Team Mika.

Alphonse pour la Team Zazie.

Baptiste Sartoria pour la Team Vianney.

Adnaé pour la Team Bigflo et Oli.

Sans oublier un 5ème finaliste cette saison, celui ou celle de la compétition parallèle menée par Camille Lellouche. Et c'est Shanys, première qualifiée de la saison grâce au The Voice Comeback qui défendra également sa place la semaine prochaine en finale.

Les 12 prestation de la demi-finale en Replay :